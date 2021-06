0 Facebook Quanto costa il caffè di Chiara Ferragni nel suo temporary bar di Milano Spettacolo 10 Giugno 2021 14:17 Di Fabiana Coppola 1'

Chiara Ferragni ha aperto un temporary bar a Milano, nel centro del capoluogo lombardo, in piazza del Carmine 1. Da oggi 10 giugno e fino al 18 luglio, i fan di Ferragni potranno gustare un caffè, ma anche fermarsi per un brunch, un aperitivo o una cena.

L’iniziativa promuove la nuova linea Limited edition Nespresso x Chiara Ferragni, partnership commerciale dell’imprenditrice digitale. Questo bar speciale sarà aperto dalle 10.30 alle 24.

Quanto costa il caffè di Chiara Ferragni?

I prezzi partono da 1,50 euro per un espresso. Lievitano, come riporta Fanpage, per la “ricetta di caffè di Chiara” ovvero caffè freddo con “note di cocco e un tocco di rosa” che costa 6 euro. Il menù comprende anche pietanze per i vari momenti della giornata: evidenziati in rosa ci sono i piatti preferiti da Ferragni, come l’avocado toast (9 euro) e la”Blonde salad” (15 euro). Uno spritz costa 8 euro.