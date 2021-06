0 Facebook Raffaella Mennoia rivela aneddoto sulla sua amicizia con Maria De Filippi: “Mi diceva così” Spettacolo 1 Giugno 2021 18:20 Di redazione 1'

Raffaella Mennoia lavora da tantissimi anni con Maria De Filippi. Tra le due donne ormai si è creato un rapporto speciale e di enorme complicità, a tal punto che la donna segue moltissimi programmi della nota conduttrice.

Raffaella Mennoia parla di Maria De Filippi

Dopo una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore, la Mennoia è felicemente innamorata di Alessio Sakara, maestro di arti marziali e protagonista di Italia’s got talent. Ora con Maria De Filippi c’è una fortissima sinergia, ma Raffaella in una recente intervista al settimanale Nuovo ha spiegato che non sempre le cose tra lei e la conduttrice sono andate così.

Inizialmente ha trovato qualche difficoltà: “All’inizio le stavo antipatica perché mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina. Ormai ci capiamo al volo. Lavorare con lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non ha voluto ascoltare quello che ti ha detto”.