Cane investito due volte e lasciato in fin di vita sull'asfalto nel Napoletano: "Gesto vergognoso" Cronaca 9 Giugno 2021

Una brutta scena si sono ritrovati i membri del Movimento Eco-Zoologico di Napoli oggi a Giugliano. Un cane sarebbe stato investito due volte e poi abbandonato in strada sanguinante. L’animale ha riportato della fratture, un dente e la pelle in parte strappato.

Il post di Borrelli su Facebook –

Giugliano, cane investito per due volte viene lasciato in strada con ferite gravi. Il Movimento Eco-zoologico di Napoli: “Scena ignobile. Appetiamo le registrazioni dalla videosorveglianza per avere certezze.“. Borrelli: “Procederemo a denunciare e chiedere condanne severe”. Un cane ferito in modo grave è stato abbandonato e dimenticato sull’asfalto. È accaduto a Giugliano in campani, nei pressi della stazione, nel pomeriggio dell’8 giugno.

A denunciare l’accaduto è Antonio Izzi del Movimento Eco-zoofilo di Napoli che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “In quanto guardia zoofila vengo allertato per questa situazione. Una cane riverso per terra nei pressi della stazione di Giugliano. La mia diagnosi è che sia stato investito per ben due volte, lo si evince dalle gravi ferite riportate sia alla testa sia nella parte inferiore del corpo, la carne è stata strappata via ed un dente è stato sradicato.

Così ho richiesto l’intervento del soccorso veterinario ed il cane è stato portato via. L’ area è sottoposta a videosorveglia quindi ci auguriamo che chi abbia investito il cane senza neanche prestargli soccorso venga denunciato”. “Se le immagini della compiuta ai danni di un randagio. È davvero vergognoso, sporgeremo denuncia e chiederemo condanne severissime. E’ ora di mettere fine a questo fenomeno e di tutelare davvero gli animali”.