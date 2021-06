0 Facebook Napoli, giovane cade dal balcone e perde la vita: “Aveva 30 anni” Suicidio a Fuorigrotta. Pare che un ragazzo 30enne si sia lanciato nel vuoto dal balcone di un edificio sito in via Leopardi Cronaca 9 Giugno 2021 10:01 Di redazione 1'

Il passaparola è scattato tra i residenti e i vicini. Prima da parte di chi ha assistito alla tragedia, poi per tutti i cittadini iscritti ai gruppi Facebook del quartiere. Siamo a Napoli, zona Fuorigrotta.

Il corpo di un giovane, pare di 30 anni, è stato trovato senza vita in via Leopardi. Da una prima ricostruzione, fatta anche attraverso le testimonianze dei presenti, sembrerebbe che il ragazzo sia precipitato nel vuoto.

Suicidio a Fuorigrotta

La vittima pare sia caduta dal balcone di un edificio, sembrerebbe un bed and breakfast, ed ha perso la vita sul colpo. Immediato l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per l’uomo.

Gli agenti del locale Commissariato hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica. Non sono escluse ipotesi, neanche quella del suicidio. Sono attesi il parere della scientifica e del magistrato di turno.