Lacrime a Mondragone, per la morte improvvisa di Raffaele Conte. L’uomo, che aveva 40 anni, è precipitato dal quarto piano di una fabbrica in costruzione nell’area industriale di Hal Far, a Malta.

Raffaele lavorava a Hal Far come stagionale e ieri mattina si trovava sul tetto dell’azienda, quando è avvenuta la tragedia. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi ma purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare.

Il magistrato Monica Vella è stata incaricata di aprire le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, che ha stroncato prematuramente la vita di Raffaele e il cantiere è stato sequestrato. La famiglia è in contatto con l’ambasciata italiana per stabilire le procedure del rientro della salma in Italia.

L’uomo lascia la moglie e 3 figli. Tutta la comunità di Mondragone si è stretta intorno al dolore della famiglia.