Schianto mortale tir-scooter, chi era Pasquale: a 30 anni lascia moglie e figlie piccole 9 Giugno 2021

La sua vita è stata spezzata da un grave incidente stradale. Siamo a Qualiano località dell’area Nord in provincia di Napoli. In via Santa Maria a Cubito, Pasquale Di Guida viaggiava a bordo del proprio scooter.

Per motivi ancora da accertare il mezzo ha sbandato. Pasquale, 30 anni, ne ha perso il controllo andando a sbattere contro un tir che veniva nell’altro senso di marcia. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sulla dinamica dell’incidente vi sono gli accertamenti in corso da parte delle autorità. Indagano i Carabinieri della locale Compagnia. Pasquale ha lasciato una moglie e due figlie piccole. Sono tantissimi i messaggi d’affetto a lui dedicati.