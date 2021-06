0 Facebook Incidente mortale nel Napoletano, schianto in scooter: morto giovane 30enne Cronaca 9 Giugno 2021 09:02 Di redazione 1'

Ancora una vittima causata dalla strada. Un incidente mortale è avvenuto in provincia di Napoli. I fatti sono accaduti a Quliano, area Nord della città capoluogo della Regione Campania. In via Santa Maria a Cubito.

Per motivi ancora da accertare, un giovane di 30 anni si è schiantato a bordo del proprio scooter ed ha perso la vita. Inutile l’intervento dei soccorsi, il 30enne è deceduto a causa dei traumi riportati.

Come riportato da Teleclub, il giovane mentre guidava lo scooter avrebbe perso il controllo. Il mezzo, sbandando, ha impattato contro un tir. Indagano i Carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.