0 Facebook Bimba di 9 anni vaccinata contro il Covid per errore, medico denunciato e licenziato Cronaca 9 Giugno 2021 15:48 Di redazione 1'

Bambina di nove anni vaccinata contro il Covid per errore. È accaduto questa mattina a Bobingen, in Germania, nella regione della Baviera e nei pressi della città di Augusta. La dose era destinata al papà della bambina, però il medico ha commesso un madornale sbaglio.

Bimba di 9 anni vaccinata contro il Covid per errore, medico denunciato e licenziato

Il medico, ha spiegato di aver capito che la bambina fosse ritenuta a rischio per alcune comorbidità, ma in realtà la piccola era lì per accompagnare il papà. Quando il dottore si è accordo dell’errore si è scusato col padre della bambina, vero destinatario della somministrazione.

In Germania il vaccino contro il Covid è autorizzato solo a partire dai 12 anni per questo motivo il dottore è stato denunciato per lesioni personali colpose e licenziato in tronco. La bambina è stata portata in una clinica, dove resterà in osservazione, ma il padre ha assicurato che sta bene: “Al momento non c’è alcun effetto collaterale”.