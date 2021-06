0 Facebook Piccolo infortunio per la conduttrice, Stefano De Martino un vero galantuomo: “Proteggi altri innocenti” News 9 Giugno 2021 17:43 Di redazione 2'

Stefano De Martino da ballerino ad eroe per una notte. Lo show man napoletano ha salvato Andrea Delogu. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice attraverso le sue storie Instagram. Un salvataggio che tra l’altro avrebbe alimentato ulteriormente il gossip su una presunta relazione tra i due. Da tempo si vociferava di ‘un’amicizia’ che potrebbe essere qualcosa di più.

L’amicizia tra Stefano De Martino e Andrea Delogu

Adesso il racconto della Delogu ha scatenato nuovamente i gossipari del web. La conduttrice pare abbia avuto un infortunio al piede e Stefano l’avrebbe accompagnata, probabilmente nella notte, in braccio per quattro piani fino a portarla in casa.

La Delogu, condividendo su Instagram l’immagine di un piede fasciato, ha scritto: “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”. Poche parole che hanno spinto in molti a domandarsi come mai Stefano e Andrea stessero assieme in tarda serata. Difficile dirlo, per ora entrambi si sono sempre definiti amici. Che il gesto del bel De Martino possa cambiare qualcosa? Staremo a vedere.

