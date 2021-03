0 Facebook Stefano De Martino criticato dopo l’allenamento, la risposta: “Puoi farlo anche con un altro cognome” Spettacolo 31 Marzo 2021 18:27 Di redazione 2'

Stefano De Martino criticato dopo la pubblicazione di una foto di un allenamento di tennis. Il ballerino napoletano, che non ama condividere aspetti della sua vita privata, si limita a pubblicare immagini di vita quotidiana.

Stefano De Martino attaccato sui social

In uno dei suoi ultimi post ha condiviso una foto di una racchetta e di un campo da tennis. Immagini che hanno lasciato intendere che si fosse andato ad allenare o comunque a giocare una partita. Diversi gli attacchi nei commenti. In tanti si sono domandati come facesse ad andare a giocare a tennis viste le limitazioni delle normative anti-Covid.

Tra i tanti messaggi, una persona che ha lo stesso cognome di Stefano ha scritto: “Stefano de martino può giocare io pur avendo lo stesso cognome non posso per le restrizioni covid”. Ed è a questo utente che De Martino ha voluto rispondere a tono, mettendo di fatto a tacere anche ulteriori polemiche: “Se sei tesserato alla FIT puoi giocare in zona rossa, anche con un altro cognome”. Risposta che ha ricevuto l’applauso dei tanti followers del bel ballerino napoletano.

Il post di Stefano De Martino