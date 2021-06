0 Facebook Green Pass, via libero per viaggi senza divieti in Europa: come funziona e come ottenerlo News 9 Giugno 2021 13:10 Di redazione 2'

Via libero per i viaggi senza divieto in Europa.. Il Parlamento europeo ha approvato il certificato digitale Covid dell’Ue, il cosiddetto Green Pass. La Plenaria dice si al certificato con 546 sì, 93 contrari e 51 astenuti (cittadini dell’UE) e 553 favorevoli, 91 contrari e 46 astensioni (cittadini di paesi terzi residenti nell’Ue). Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per l’entrata in vigore e l’applicazione immediata dal primo luglio 2021.

Green Pass, il via libero per viaggi senza divieti in Europa: come funziona e come ottenerlo

Il Green Pass sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall’infezione.

Tre possibilità quindi per ottenere il pass e l’ok al viaggio. Il sistema si applicherà dal primo luglio 2021 e resterà in vigore per 12 mesi. Durante i negoziati tra le istituzioni, come riferisce Leggo, gli eurodeputati hanno ottenuto un accordo che stipula che gli Stati dell’Unione non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – “a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.