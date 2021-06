0 Facebook Bollettino Covid-19 in Italia, aumento dei contagi: 2.199 nuovi casi n 24 ore Cronaca 9 Giugno 2021 17:55 Di redazione 1'

Tornano a salire i contagi Covid nelle ultime 24 ore in Italia ma calano i decessi. Sono infatti 2.199 i nuovi casi per un totale di 4.237.790 da inizio pandemia, in aumento rispetto ai 1.896 di ieri.

Bollettino Covid-19 in Italia

I decessi odierni sono invece 77 contro i 102 di 24 ore fa: le vittime italiane salgono così 126.767. Questo il dato che emerge dal bollettino del ministero della Salute.