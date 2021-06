0 Facebook Uomo di 47 anni si ribalta con il trattore nell’Avellinese e muore schiacciato Cronaca 8 Giugno 2021 09:33 Di redazione 1'

Ancora un incidente con un trattore, ancora una vittima. E’ accaduto in un agro del comune di Tufo, in provincia di Avellino. Un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con il trattore.

Uomo di 47 anni muore schiacciato da trattore

Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro. E’ accaduto nella giornata di lunedì, il 47enne, originario di Clavi, stava effettuando alcuni lavori a un fondo agricolo, quando il trattore su cui viaggiava si è ribaltato, schiacciando l’uomo con tutto il suo peso.

Immediato l’arrivo dei soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Avellino, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.