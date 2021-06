0 Facebook Blitz contro il clan Amato – Pagano, 31 arresti e sequestro da 25 milioni di euro Cronaca 8 Giugno 2021 08:44 Di redazione 1'

Guardia di Finanza e Polizia stanno dando esecuzione, tra le province di Napoli e Caserta, a una misura di custodia cautelare nei confronti di 31 indagati (22 in carcere e 9 ai domiciliari).

Si tratta di affiliati o legati al clan Amato- Pagano, protagonista delle tre faide di Scampia e ora ‘ritiratosi’ a Melito e in una buona parte dell’area Nord di Napoli dopo una pax mafiosa con altri gruppi di camorra.

Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, questi i reati a vario titolo contestati agli indagati. Contestualmente, e’ in corso, tra Campania, Molise ed Emilia-Romagna, un decreto di sequestro di beni immobili, societa’ e denaro contante per un valore di oltre 25 milioni di euro.