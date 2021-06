0 Facebook Scontro tra due motorini a Nocera Inferiore, muoiono un giovane di 17 anni e un uomo Cronaca 7 Giugno 2021 08:30 Di redazione 1'

Drammatico incidente nella serata di domenica tra Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni. Tragico il bilancio, a perdere la vita sono stati un ragazzo di 17 anni e un uomo di cui non si conosce l’età.

Incidente mortale a Nocera Inferiore

Lo schianto è avvenuto nella zona di Camerelle. Coinvolti due motorini che, per cause che sono ancora da accertare, hanno impattato. Quattro le persone a bordo dei veicoli, due sono morte. Il 17enne, originario di Castel San Giorgio è praticamente deceduto sul posto. Il centauro, di Sant’Egidio del Monte Albino è morto poco dopo il sinistro. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente, per il ragazzo purtroppo non c’era più nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a delimitare l’area per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente. Hanno poi effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.