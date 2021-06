0 Facebook Morte Michele, le parole del papà del ragazzo subito dopo la notizia: “Dovete guardare tutti in cielo per vedere la stella più bella” Cronaca 7 Giugno 2021 12:16 Di redazione 2'

Domenico Merlo ha annunciato la morte del figlio Michele Merlo, stroncato a 28 anni da una leucemia fulminante, in un gruppo Facebook a lui dedicato: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una STELLA, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. GRAZIE”.

Il giovanissimo ex allievo di “Amici” era stato ricoverato all’ospedale di Bologna, nel reparto di terapia intensiva in data 5 giugno. Il padre Domenico ha raccontato con rabbia in un’intervista la versione secondo la quale il figlio sarebbe stato mandato via dal pronto soccorso, il giorno prima, con la diagnosi di semplici placche alla gola. In un audio alla fidanzata addirittura avrebbe detto: “Sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola”.

“Aiutateci, pregate per Michele” aveva scritto mamma Katia Ferrari il 5 giugno, quando suo figlio di 28 anni appena compiuti (lo scorso 1 marzo) era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna per una leucemia fulminante che lo aveva mandato in coma in poche ore. Mamma Katia si era attaccata al profilo Facebook per accendere una candela con i fan del figlio e sperare in un miracolo.

Toccante anche il messaggio di Emma Marrone che era stata coach e amica di Mike durante il talent show “Amici”.