Si torna a sparare a Napoli, Federico Grasso raggiunto da due colpi d'arma da fuoco
Cronaca 6 Giugno 2021

Ancora spari nella città di Napoli. Un uomo di 45 anni, Federico Grasso originario di Secondigliano, si è presentato nella tarda mattinata di questa domenica presso l’ospedale di Napoli con due ferite d’arma da fuoco alla gamba sinistra.

Ai medici Grasso ha detto di essere stato vittima di una rapina in via Alfonso Ruta, nel quartiere di Secondigliano. Medicato dal personale sanitario, il quarantacinquenne non è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia Stella stanno indagando per accertare la dinamica dell’episodio e identificare il responsabile. Si dovrà comprendere se si sia trattato di un tentativo di rapina o se la matrice dell’agguato sia un’altra.