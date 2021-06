0 Facebook Comunione con rissa a Castellammare, ex moglie arriva con nuovo compagno: papà perde le staffe Castellammare di Stabia 6 Giugno 2021 14:32 Di redazione 1'

Scoppia lite in chiesa durante la celebrazione delle comunioni, la situazione degenera e due uomini arrivano alle mani. E’ accaduto questa domenica mattina nella parrocchia del Carmine di Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli.

Scoppia la rissa durante una comunione in chiesa

Il papà di un bambino, che era in chiesa con i suoi coetanei in attesa di ricevere il sacramento, ha visto arrivare l’ex moglie con il nuovo compagno. La coppia stava per andare ad accomodarsi, quando tra i due uomini è scoppiata la rissa.

La situazione è degenerata in poco tempo, sono volati calci, pugni e minacce. Sconvolti i bambini e i loro familiari che hanno assistito alla scena all’interno della chiesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Il parroco ha poi portato i protagonisti della zuffa in sacrestia dove ha provato a far tornare la serenità tra i due. Ritardo per la celebrazione della messa che sarebbe dovuta essere celebrata alle 10.30 e che si è conclusa solo in tarda mattinata.