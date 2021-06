0 Facebook Qualiano piange Fabio Giamé, giovane di 32 anni colpito da un malore improvviso Cronaca 6 Giugno 2021 16:45 Di redazione 2'

Dolore a Qualiano per la morte di Fabio Giamè, un giovane di 32 anni colpito da un malore durante la notte che non gli ha lasciato scampo. A fare la tragica scoperta questa domenica mattina è stata la madre, che era entrata in camera sua per svegliarlo e ha visto che il ragazzo non rispondeva.

Addio a Fabio Giamé

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolta la madre che ha trovato il figlio senza vita nel suo letto. La notizia della scomparsa di Fabio Giamè è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo.

A colpirlo probabilmente un infarto. Lascia la giovane fidanzata, i genitori, un fratello e una sorella. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi ha voluto ricordare il trentaduenne. Sconvolto è al dir poco. Tu la mia spalla tu il mio tecnico tu il mio amichetto tu un ragazzo serio e grande lavoratore tu che come hai sentito la Mia voce la settimana scorsa eri entusiasta e ci dovevamo vedere x un caffè x parlar un po’ di progetti futuri tu amico mio ci hai giocato uno scherzo bruttissimo…Il signore ti abbia in Gloria”, queste e tante altre le parole per il ragazzo.

I funerali di Fabio Giamè si terranno il 7 giugno presso la Parrocchia Maria SS Immacolata di Qualiano alle ore 12.