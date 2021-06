0 Facebook Roma, trovato cadavere con testa mozzata in una valigia. La compagna: “Mi sono disfatta del corpo” Cronaca 5 Giugno 2021 13:46 Di redazione 2'

Choc in strada, ritrovato cadavere di un uomo in una valigia a Roma in Piazza Sacco. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a una segnalazione di un passante che aveva notato macchie di sangue provenire da una valigia vicino alla spazzatura.

Trovato cadavere in una valigia a Roma

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, che hanno trovato la testa di un uomo e seguendo le tracce di sangue sono arrivati ad un appartamento dove hanno incontrato la compagna. La donna avrebbe detto che, morto da diversi giorni, si sarebbe disfatta del corpo. Sul caso indaga la squadra mobile. E’ in corso l’interrogatorio di Alma R., la donna di 39 anni individuata in seguito al ritrovamento. Il cadavere è di Federico Sacco, uomo di 37 anni, con precedenti di polizia.

Sembrerebbe che l’ipotesi al momento privilegiata da chi indaga, sia che l’uomo sia morto per una overdose. A quel punto la compagna, una 39enne, avrebbe fatto a pezzi il cadavere. “Il corpo era sotto casa – ragiona un investigatore – La dinamica e’ strana, se avesse voluto sbarazzarsi del cadavere e non farlo trovare, non l’avrebbe lasciato a pochi passi dall’abitazione”. Sulla salma sarà effettuata l’autopsia.