Paura per una famiglia nel Beneventano, vanno al ristorante: 12 persone ricoverate per intossicazione Cronaca 5 Giugno 2021

Doveva essere un’allegra cena in famiglia ma si è trasformata in un incubo. E’ accaduto nel Beneventano, dove un gruppo di familiari è andato a cenare in un ristorante ed è finito interamente in ospedale.

Famiglia va al ristorante e finisce in ospedale

La famiglia di dodici persone, originaria di San Marco dei Cavoti, si era recata in un ristorante lontano dal loro comune. Dopo aver mangiato, nella notte hanno iniziato a sentirsi male e si sono recati all’ospedale Rummo di Benevento.

Il medico ha diagnosticato a tutte le dodici persone un’intossicazione alimentare, probabilmente causata dal tonno che tutti avevano consumato. Per fortuna si è trattato solo di un grosso spavento e di una notte da incubo, le dodici persone, infatti, il mattino seguente sono state dimesse.