Investito mentre è al parco con i genitori, muore bambino di tre anni

Sono state ore di speranza quelle di agonia vissute dal bambino di tre anni che mercoledì scorso è stato investito da un’automobile all’interno del parco Lago Nord a Paderno Dugnano, a Milano. Il piccolo purtroppo non è sopravvissuto ed è deceduto presso l’ospedale Papa Giovanni XIII, dove era ricoverato. Sulla salma del bimbo sarà effettuata nelle prossime ore l’esame autoptico.

Morto il bimbo investito al parco

Il bimbo era al parco con i suoi genitori quando un’auto guidata da un pensionato di 72 anni l’ha centrato in pieno. L’uomo aveva la vettura sotto sequestro e la patente revocata. Per il momento è stata esclusa la guida in stato d’ebbrezza, si pensa che il conducente possa aver avuto un malore e per questo abbia perso il controllo della sua macchina.

Il piccolo ha lottato fino all’ultimo, ma purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere. Sotto choc i genitori che hanno assistito all’investimento del loro bambino. Stavano trascorrendo una giornata allegra in famiglia che purtroppo si è trasformata in una tragedia. L’auto è piombata sul piccolo corpicino, i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le sue condizioni, però, sono apparse subito gravissime. Ricoverato anche il conducente dell’auto, pare che già tempo fa fosse stato responsabile di un incidente che coinvolse alcune persone. L’accusa per lui passa da lesioni aggravate ad omicidio stradale.