0 Facebook Laura Chiatti e Marco Bocci si dicono addio: la rivelazione News 4 Giugno 2021 23:32 Di Fabiana Coppola 2'

Laura Chiatti e Marco Bocci stanno ancora insieme? A sollevare il quesito l’influencer e appassionata di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha fatto notare che la coppia non si fa vedere più insieme da tempo. Laura e Marco non appaiono più affiatati e complici sui social e da qualche mese non si scambiano più reciproci like e commenti. I due però continuano a seguirsi: per il momento nessun unfollow da parte di nessuno.

Deianira Marzano ha inoltre raccolto la segnalazione di un⁶a fan che ha assicurato di abitare in Umbria, nella stessa città di Laura Chiatti e di Marco Bocci e di non vederli più insieme, magari al parco con i figli. “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”, ha fatto sapere l’insider. C’è dunque maretta in casa Chiatti-Bocci? I due attori, tra i più amati dello showbiz italiano, stanno attraversando un periodo di crisi?

I due si sono conosciuti nel 2014 w subito hanno messo su famiglia. Hanno due figli, Enea e Pablo di 5 e 6 anni. Per loro la Chiatti aveva accantonato il lavoro.