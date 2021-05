Tensioni con Maria De Filippi avrebbero portato una delle ballerine professioniste più note del programma Amici ha lasciare il talent show. A rivelarlo è stata la diretta interessata che ha spiegato i motivi per cui ha salutato il format di canale 5. Si tratta di Anbeta Toromani, ballerina di danza classica, che era molto amata dal pubblico.

Anbeta parla del litigio con Maria De Filippi

Secondo quanto riportato da Solonotizie24, Anbeta avrebbe lasciato il programma per alcune divergenze con la nota conduttrice: “Ho litigato con Maria De Filippi e ho lasciato il programma”. La ballerina professionista haspiegato che la De Filippi avrebbe avuto a che ridere sui suoi metodi di insegnamento.

Maria avrebbe detto alla ballerina: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”. Parole che non sono piaciute alla ballerina che ha preferito lasciare il programmo.