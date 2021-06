0 Facebook Napoli, banda del buco in azione: tentata rapina in una gioielleria in via Filangieri Banda del buco in via Filangieri. Un buco scavato in profondità per circa 3 metri e mezzo. Il secondo tentativo in un mese Cronaca 4 Giugno 2021 13:02 Di Andrea Aversa 1'

Ci hanno provato per la seconda volta in un mese, la vittima prescelta è stata sempre la stessa: una gioielleria sita in via Filangieri a Napoli. Siamo nel quartiere Chiaia, il cuore di quella che è nota come la Napoli bene.

La Banda del buco ha scavato un piccolo tunnel di circa tre metri e mezzo che li avrebbe condotti all’interno del negozio. Ma, per un motivo che ancora deve essere chiarito, il colpo è – per fortuna – fallito.

Banda del buco in via Filangieri

Sul posto sono giunti i Carabinieri. Come documentato da Video Informazioni, i militari insieme alla Polizia municipale e ai tecnici di competenza, stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. La zona è rinomata per essere anche la via dello shopping.