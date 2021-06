0 Facebook Dramma a Bellizzi, vigile urbano si toglie la vita con pistola d’ordinanza: “Sono addolorato” Cronaca 4 Giugno 2021 18:03 Di redazione 2'

Tragedia a Bellizzi, in provincia di Salerno. Un vigile urbano si è tolto la vita con la sua pistola di ordinanza. La notizia è stata data dal sindaco del piccolo comune salernitano, Mimmo Volpe, che con un post su Facebook ha espresso tutto il suo rammarico per la triste vicenda.

Bellizzi dice addio a Salvatore Caiazzo

Il vigile, Salvatore Caiazzo, si è tolto la vita a Salerno, nell’appartamento in cui viveva in via Lanzalone. La morte del vigile ha sconvolto l’intera comunità, non si conoscono attualmente i motivi dell’insano gesto.

Lutto nella comunità di Bellizzi, per la morte di un vigile urbano. L’uomo nella tarda mattinata di oggi, si è tolto la vita con un colpo di pistola partito dalla propria arma di servizio.

È di pochi minuti fa una notizia che ti lascia senza respiro. Sono addolorato, affranto da tanta tristezza. Non riesco a trovare le parole e una ragione per un gesto così violento. Il nostro luogotenente scelto, Salvatore Caiazzo, uno dei nostri ragazzi migliori del corpo di Polizia Municipale, non è più tra di noi. Si è tolto la vita con un colpo di pistola. Un gesto che ancora non si riesce a comprendere. La mia vicinanza alla Famiglia e la mia solidarietà al Corpo di Polizia Municipale. Tutta la nostra comunità si stringe in questo momento di dolore intorno ai suoi cari. “Caro amico” di tanti impegni e tanto lavoro speso per questa nostra città, che la terra ti possa essere lieve”, queste le parole del primo cittadino di Bellizzi. Il post ha ricevuto molti commenti da parte di chi ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà alla famiglia del vigile.