Stefano De Martino lascia Rai per Mediaset: il conduttore al posto di Barbara D'Urso Spettacolo 4 Giugno 2021

Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, dopo il successo di Amici, potrebbero presto condurre un importante programma tv assieme su Mediaset. Prenderebbero il posto dell’amata conduttrice.

Si vocifera che la fascia occupata dal loro programma potrebbe addirittura occupare quella di Barbara D’Urso della domenica sera.

Si tratterebbe di un grande balzo in avanti per la carriera del ballerino e conduttore di Torre Annunziata. Dalla Rai il giovane tornerebbe in Mediaset.