0 Facebook Nicola Carraro svela retroscena sul suo rapporto con Mara Venier Spettacolo 3 Giugno 2021 18:01 Di redazione 2'

Nicola Carraro, in un’intervista per il settimanale Novella 2000, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita privata con Mara Venier. Non capita spesso che il marito della conduttrice parli della sua relazione con lei. Questa volta ha confessato anche cosa è accaduto quando durante il primo lockdown è stato male.

Nicola Carraro parla di Mara Venier

Carraro è stato male e in quell’occasione la Venier disse: “Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo ‘Domenica In’ ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ ha superata”. Oggi a raccontare la reazione della conduttrice è stato proprio il marito che ha parlato del grande spavento che è avuto: “A tremare è stata anche Mara”.

Il marito di zia Mara ha poi parlato del loro rapporto e di come si sono conosciuti: “Ci siamo trovati ormai non più bambini, vent’anni e passa fa. Lei aveva avuto una vita, io la mia. Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molta felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.