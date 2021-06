0 Facebook Roma, 13enne si lancia dal balcone dopo una lite in casa per i compiti Cronaca 3 Giugno 2021 17:56 Di redazione 1'

Dramma a Roma, un ragazzino di 13 anni si è lanciato dal balcone della propria abitazione in via Belsiana dopo una lite per i compiti. L’episodio è avvenuto ieri, verso le 10 e 45 il bimbo si è lanciato, ancora in pigiama, dal terzo piano.

I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il ragazzino, dopo la caduta, era ancora cosciente. Poi è stato trasportato al Bambino Gesù dove è stato intubato e sedato. Si trova nella terapia intensiva e la prognosi dei medici resta riservata.

Il 13enne, che frequenta la terza media, pare abbia discusso con i genitori per la scuola e improvvisamente si sia buttato di sotto. Il corpo del ragazzino, prima dello schianto, era rimbalzato sulla tettoia. I carabinieri stanno acquisendo anche le registrazioni delle numerose telecamere dei negozi e degli edifici di zona.