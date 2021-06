0 Facebook Perde controllo dell’auto rientrando a casa dopo il lavoro: Marika Buttò muore a 29 anni News 3 Giugno 2021 18:22 Di redazione 1'

Stava tornando a casa dopo un turno di lavoro in un locale, quando ha avuto un terribile incidente ed è morta. Si chiamava Marika Buttò e aveva 29 anni. La tragedia è avvenuta a Scala di Patti, in provincia di Messina.

Marika Buttò muore a 29 anni in un incidente

La ventinovenne era alla guida della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto nei pressi della bretella autostradale di Patti, nella zona Moreri, ed è uscita di strada finendo la corsa contro un guardrail. L’auto è poi caduta nel viadotto sottostante.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, quando gli operatori del 118 hanno estratto il corpo dall’abitacolo, purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare, era ormai deceduta. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.