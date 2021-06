0 Facebook Chi l’ha Visto torna a parlare di Angela Celentano, attacco ai genitori: “Siete dei ruffiani” News 3 Giugno 2021 15:57 Di redazione 3'

Dopo che in rete è stato diffuso un video che attaccava i genitori di Angela Celentano e il loro legale, Luigi Ferrandino, quest’ultimo è intervenuto a Chi l’ha Visto per chiarire la posizione della famiglia. Angela è scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita con la sua famiglia a Monte Faito. I genitori continuano a cercarla e nel corso di tutti questi anni hanno dovuto fare i conti con segnalazioni, che purtroppo si sono rivelate infondate.

Il caso di Angela Celentano a Chi l’ha Visto

Il legale Ferrandino è intervenuto nel programma di Federica Sciarelli per fare il punto sulla situazione delle indagini svolte in questi anni e per rispondere ad alcune accuse lanciate da una donna attraverso un video sui social. Questa persona aveva parlato di una pista turca e a chi l’ha attaccata di non avere rispetto per la famiglia Celentano, ha controbattuto con un filmato: “ Non li rispetto, mi dispiace e vi spiego il perché. Io non posso rispettare… partiamo dall’avvocato. Non posso rispettare l’avvocato Ferrandino, che può avere benissimo una carta intestata che sembra un capitolato di storia, però poi nel comportamento il professionista nun ce sta, in quanto questo avvocato spaccia un documento facendolo passare per un altro. Lui usa il verbale dei carabinieri del Ros facendolo passare per decreto di archiviazione. Questo succede nel 2011 ma il decreto di archiviazione arriva nel 2013. Quindi l’avvocato va in televisione e mente ”.

La donna aveva poi attaccato la famiglia di Angela Celentano per ciò che riguarda la vecchia pista messicana: “P er quanto riguarda la famiglia io non rispetto il loro comportamento, perché queste persone, pur sapendo che la pista messicana era una pista priva di fondamento, loro l’hanno tenuta in essere per 7 anni, gabbando tutti, anche voi che mi scrivete che non rispetto questi genitori, anche voi siete stati gabbati e dite a me queste cose qua? Voi siete dei ruffiani!”.