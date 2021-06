0 Facebook La decisione di Federico Ciontoli in carcere: “Ha fatto questa richiesta” News 3 Giugno 2021 16:37 Di redazione 1'

Federico Ciontoli, dopo la sentenza di condanna, è in carcere. Il ragazzo dovrà scontare nell’istituto penitenziario 9 anni e 4 mesi. Dopo che la Corte di Cassazione si è pronunciata, Federico aveva criticato apertamente la decisione, dicendo: “Questa non è giustizia”. Adesso pare abbia preso un’importante decisione dopo il trasferimento da Regina Coeli.

La decisione di Federico Ciontoli in carcere

A rendere nota la scelta di Federico Ciontoli è il quotidiano Repubblica. Pare che il giovane abbia deciso di rimettersi a studiare. Federico ha 28 anni ed è già laureato, ma sembrerebbe che abbia deciso di conseguire una nuova laurea in Filosofia. L’intenzione l’avrebbe comunicata a chi lo segue nell’istituto penitenziario.

Un modo per trascorrere il tempo ed accrescere la propria cultura. Pare che da quando è detenuto non abbia mai smesso di studiare e legga continuamente. Federico Ciontoli, dunque, è intenzionato a riprendere in mano la sua vita e ha sfruttare la detenzione per prendere un altro riconoscimento universitario.