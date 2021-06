0 Facebook Rissa a Torre del Greco, il video della violenza che ha indignato i social Cronaca 1 Giugno 2021 10:38 Di redazione 1'

Un vero e proprio branco, giovani che sono arrivati a bordo di scooter, altri ragazzi che sono usciti da diverse automobili giunte sul posto. Il litigio, le spinte e gli insulti. Calci, pugni e mazze e in strada è scoppiata la super rissa.

Il tutto è stato mostrato. in un video inviato al Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha reso pubbliche le immagini pubblicandole sulla propria pagina Facebook.

Non sono chiari movente e dinamica dei fatti, da come scritto nel post pare che la vicenda sia accaduta a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli). Il video che ha indignato i social per l’ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonisti dei giovani, è diventato virale.

Le immagini sono accompagnate dalla voce di una ragazza, probabilmente colei che ha girato il filmato, che ha urlato: “Andate via pezzi di m…a! Fate un video e riprendete le targhe. Chiamate la Polizia!”.