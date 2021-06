0 Facebook Campi Flegrei, ben 35 le scosse di terremoto nella notte: il boato che ha spaventato i residenti Cronaca 1 Giugno 2021 09:20 Di redazione 2'

È terminato, così come annunciato dal Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il fenomeno sismico che ha colpito questa notte i Campi Flegrei. Dalle 23.18 di ieri sera fino alle 7.28 di questa mattina sono state ben 35 le scosse che hanno costituito lo sciame di scosse avvertite dalla popolazione. Tremori intensi perché a bassa profondità, annunciati con un boato e di bassa magnitudo. Per fortuna non ci sono stati danni.

La rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv): scossa di terremoto sotto al Vesuvio

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il

01-06-2021 04:27:57 (UTC) 3 ore, 48 minuti fa

01-06-2021 06:27:57 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.42 ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).

Il post su Facebook del Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che alle ore 01:17 sono stati registrati 30 terremoti con magnitudo massima 1.8 ±0.3. La sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei è iniziata alle ore 23:18 (ora locale).

Come già segnalato i due eventi di maggiore intensità si sono verificati entrambi in prossimità del bordo sud-ovest del cratere di Astroni, il primo di magnitudo 1.8±0.3 verificatosi alle ore 23:32 alla profondità di 1,3 km e il secondo di magnitudo 1.7±0.3 verificatosi alle ore 23:38 alla profondità di 1,4 km.

L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, continuerà a seguire l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto“.

La fine dello sciame sismico

“L’Osservatorio Vesuviano alle ore 07:21 ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 23:18 (ora locale) del 31 maggio 2021 e costituito in totale da 35 terremoti di magnitudo compresa tra 0.4 e 1.8 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“.