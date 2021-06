0 Facebook Schianto mortale auto-tir, Antonio muore a 30 anni: “Tornava dal lavoro” Cronaca 1 Giugno 2021 18:21 Di redazione 1'

Un uomo di 30 anni e’ morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 a Vergato, nel Bolognese, sulla statale 64 Porrettana. Si e’ trattato di uno scontro fra una utilitaria e un autocarro, avvenuto all’altezza della frazione Carbona. Per consentire l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, la statale e’ stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato su altre strade.

La vittima e’ Antonio Corigliano, 30 anni, originario del Napoletano e residente a Gaggio Montano, nel Bolognese. Viaggiava su una Panda della ditta Sicuritalia di Pistoia, per la quale lavorava come guardia giurata, e a quanto risulta stava rientrando dopo il turno di notte.

Per cause da accertare, l’utilitaria si e’ scontrata frontalmente con un autocarro di Hera, il cui conducente e’ rimasto illeso. La statale Porrettana e’ rimasta chiusa al traffico per quasi 6 ore ed e’ stata riaperta verso mezzogiorno. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Vergato.