Dramma lungo la Statale, Stefano Favaro muore a 36 anni in un incidente Cronaca 1 Giugno 2021

Ancora sangue sulle nostre strade. E’ accaduto poco dopo le 19 di lunedì sulla strada Statale 47 della Valsugana. A perdere la vita un uomo di 36 anni che si chiamava Stefano Favaro.

La vittima viaggiava su un furgoncino quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un’autocisterna che viaggiava nell’altra direzione. Immediato l’arrivo dei soccorsi, per il trentaseienne purtroppo non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La persona alla guida dell’altro veicolo coinvolto è stata soccorsa e trasferita in codice rosso in ospedale.

Favaro, originario di Castelfranco Veneto, era un giardiniere impiegato in un’azienda di Istrana. Al momento dell’impatto stava rientrando a casa, purtroppo ha incontrato un tragico destino. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.