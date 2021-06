0 Facebook Napoli, fanno pipì ‘fuori dal quartiere’ e urinano sopra un muro: due giovani massacrati di botte Cronaca 1 Giugno 2021 17:39 Di redazione 1'

Dall’area Ovest della città, nello specifico dalle zone di Pianura, al centro storico della città, più precisamente nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Nel frattempo un giro per le zone della movida e la necessità di fare pipì.

Ma la loro colpa è stata quella di orinare nel punto sbagliato, non solo in strada ma contro un muro sito tra i vicoli a ridosso di via Toledo e il corso Vittorio Emanuele. A quel punto sono stati visti e la cosa ha infastidito i residenti.

Così è scattato il raid punitivo: circa 20 persone, come riportato da Fanpage, sono scese in strada e li hanno pestati. Un massacro, che è costato ad uno dei due giovani dei traumi gravi che l’hanno costretto al ricovero urgente in ospedale.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I militari stanno effettuando i normali accertamenti del caso volti a chiarire dinamica e movente dei fatti. Il quotidiano ascoltando uno dei ragazzi coinvolti ha riportato che al centro della questio ci sarebbe stato un vaso rotto e non risarcito.