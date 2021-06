0 Facebook Caos su volo Ibiza – Bergamo, protagonista del video su tutte le furie: “Le persone avranno conseguenze belle toste” Cronaca 1 Giugno 2021 12:53 Di redazione 2'

Il video che la ritrae mentre dà in escandescenze su un volo Ryanair che da Ibiza era diretto a Bergamo è diventato virale. Protagonista una giovane donna che non indossava la mascherina sul velivolo e quando i viaggiatori le hanno fatto notare che avrebbe dovuto metterla, è andata su tutte le furie cominciando a insultare i presenti, aggredendo anche una donna che le era vicina di posto.

Parla la donna del volo Ryanair da Ibiza a Bergamo

I filmati del caos scoppiato sull’aereo sono diventati virali in pochi giorni e adesso la protagonista minaccia querele attraverso il suo profilo Instagram. La ragazza non ci sta e spiega che la diffusione di quei video non è stata una cosa corretta: “Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare”.

Dunque, la ragazza avrebbe presentato denuncia alla Polizia postale per sapere chi ha diffuso il filmato che la vede protagonista. La donna, originaria di Bari, intanto è stata denunciata.