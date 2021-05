Momenti di tensione su un aereo Ryanair, partito da Ibiza e diretto a Bergamo Orio al Serio., dove una donna con la mascherina abbassata, ha dato di matto insultando i passeggeri e spuntando addosso ad uno steward, che tentava di riportare la calma a bordo.

Follia in aereo, donna senza mascherina sputa e insulta steward poi aggredisce un passeggero

La scena è stata ripresa dagli altri passeggeri, che inizialmente hanno assistito al furioso attacco della donna senza intervenire ma che dopo poco hanno dato manforte agli assistenti di volo, che hanno tentato di placare la furia della donna, intimandole di scendere.

Alla base della discussione ci sarebbe un futile motivo: la donna era stata rimproverata da un altro passeggero che l’avrebbe invitata a rispettare la distanza di sicurezza. A quel punto la viaggiatrice furiosa ha iniziato ad aggredire verbalmente i passeggeri.

E’ intervenuto uno steward al quale la donna ha urlato: “Che cosa mi fai, quali Problemi ci sono? Elencameli. A me non frega nulla delle persone. Tu sei solamente uno steward. Siamo in un paese democratico e parlo fin quanto mi pare”.