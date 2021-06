0 Facebook Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: piccole scosse di terremoto avvertite dalla popolazione Sciame sismico ai Campi Flegrei. Un susseguirsi di piccole scosse in pochi secondi hanno fatto tremare la zona della Solfatara Cronaca 1 Giugno 2021 00:31 Di redazione 2'

+++ DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI POZZUOLI VINCENZO FIGLIOLIA +++

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 23:18 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima 1.8±0.3.

All’interno di questa sequenza sono segnalati due eventi principali entrambi in prossimità del bordo sud-ovest del cratere di Astroni, il primo di magnitudo 1.8±0.3 verificatosi alle ore 23:32 alla profondità di 1,3 km e il secondo di magnitudo 1.7±0.3 verificatosi alle ore 23:38 alla profondità di 1,4 km.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.

Secondo alcune testimonianze molti residenti hanno avvertito il tremore mamifestatosi dopo un boato. Per fortuna non ci sono stati danni ma la popolazione ha avvertito le scosse. Il terremoto ha interessato tutta l’area flegrea, in particolare la zona della Solfatara.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: la rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)

Un terremoto di magnitudo Md 1.8 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

31-05-2021 21:32:08 (UTC) 1 ore, 5 minuti fa

31-05-2021 23:32:08 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.84, 14.14 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).