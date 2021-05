0 Facebook Peppe Di Napoli commosso dalla vicinanza dei followers dopo la perdita del padre: “Non ho parole” News 31 Maggio 2021 13:44 Di redazione 2'

Peppe Di Napoli ringrazia i suoi followers dopo i messaggi di vicinanza ricevuti in seguito alla scomparsa del padre. Il noto pescivendolo napoletano, divenuto una vera e propria star del web, ha perso il papà, Raffaele Di Napoli.

Le parole di Peppe Di Napoli dopo la morte del padre

Non appena la notizia è iniziata a circolare sui social, dove Peppe è seguitissimo, sono comparsi migliaia di messaggi di cordoglio. Per utilizzare le celebri parole del noto pescivendolo, ha ricevuto in questi ultimi giorni un affetto “a cascate”. Così ha voluto ringraziare le tante persone che anche con qualche parola gli hanno dimostrato tutta la loro vicinanza: “Non ho parole per ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato”.

Una star dei social come Peppe era inevitabile che proprio nel mondo dove è tanto seguito e apprezzato ricevesse l’affetto dei followers. C’è poi chi conosceva Raffaele Di Napoli, chiamato dagli amici zio Raffaele O Failuccio, e ha voluto ricordare che grande lavoratore e uomo onesto fosse.

I funerali del padre di Peppe Di Napoli

Tante le persone accorse ai funerali del padre di Peppe Di Napoli, tenutisi nella giornata di domenica presso la chiesa Medaglia Miracolosa, in via Marco Aurelio. In moltissimi hanno voluto porgere le proprie condoglianze al noto pescivendolo, ai suoi cinque fratelli e all’intera famiglia Di Napoli.