Francesco da Napoli a Chi l'ha Visto per cercare la madre biologica: "Ti aspetto a braccia aperte" News 31 Maggio 2021

Si è affidato al programma Chi l’ha Visto per ritrovare sua madre biologica. Questa è la storia di Francesco, nato a Napoli all’ospedale Ascalesi, nel cuore della Sanità. Oggi ha 59 anni e ha deciso di trovare la donna che l’ha messo al mondo.

Così si è rivolto al programma di Federica Sciarelli, con la speranza che il suo videomessaggio possa essere ascoltato dalla madre biologica. La sua intenzione sarebbe quella di incontrarla per conoscere il prologo della sua vita. “Io mi sento come un libro iniziato a leggere a pagina 20. Il prologo è fondamentale per tutta la storia. Io posso continuare a leggere quel libro, ma mi serve il prologo (…)”, inizia così l’appello.

“Mi chiamo Francesco sono nato a Napoli il 14 gennaio del 1962 all’ospedale Ascalesi alle 4 del mattino. Sto cercando mia madre biologica, mamma se sei in ascolto, so che quando mi hai avuto, avevi 19 anni e sono stato il tuo primo figlio. So che mi hai allattato per un mese e dopo non ho saputo più niente di te. Se vuoi rinunciare all’anonimato, sappi che io sono qui ad aspettarti a braccia aperte”, un invito accorato per incontrare la donna che l’ha messo al mondo.

Il video messaggio di Francesco, pubblicato anche sulla pagina Facebook del programma Chi l’ha Visto, ha ricevuto molti like e condivisioni. In tanti gli hanno augurato buona fortuna in questa ricerca.

Il video appello di Francesco