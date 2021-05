0 Facebook Aversa piange Maria Pannullo, conosciuta come Rosaria. Il figlio: “Non ci credo ancora” Cronaca 31 Maggio 2021 18:24 Di redazione 3'

Dolore ad Aversa e alla Caritas cittadina per la scomparsa di Maria Pannullo. Chiamata da tutti Rosaria, è deceduta prematuramente, lasciando i figli Gennaro e il piccolo Salvatore.

La notizia del decesso di Maria Pannullo è stata data sulla pagina Facebook della Caritas di Aversa, di cui Rosaria era un’attenta volontaria. E’ ricordata da tutti come una donna dal cuore grande, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. “Cara Rosaria, dopo un lungo tratto di strada condiviso, adesso sei dinanzi alla porta dell’Eternità…Veglia sui tuoi figli che hai amato più di te stessa.Dio ti Accolga!La tua famiglia Caritas ti ringrazia per esserci stata. Domani, martedì 1 giugno, alle ore 12.00, sarà allestita la camera ardente nei locali della mensa diocesana, in via Golia – Aversa.Alle ore 16.00, il vescovo, Mons. Angelo Spinillo, celebrerà i funerali nel chiostro della “Casa dei Figli”. Accompagniamo con la preghiera la cara Pannullo Maria (Rosaria) e la sua famiglia.!”, questo il ricordo dei colleghi volontari.

Il ricordo del figlio di Maria Pannullo

A scriverle un messaggio d’addio è anche il figlio Gennaro che ha avuto parole molto toccanti nel ricordare la madre: “Non ho parole per esprimere il mio dolore…Te ne sei andata mammà. Io non ci credo ancora. Fino a ieri mi dicevi:”Guagliò arretirete ambresse,nun fa tardi ” E mo nun te veco cchiù…Ormai sono un uomo finito,più nulla ha senso senza di te. Vorrei trovare la forza per andare avanti, per sopravvivere ,per andare avanti, per riprendere la mia vita, ma purtroppo non posso! Tutto porta a te. Mi mancano quelle sere dove non andavi a dormire se non rientravo in casa, facevi un casino se non ti dicevo dove andavo…Comme me manche anima mia. Non me lo aspettavo, mi hai travolto l’anima ,è stata una pugnalata dritto al cuore….Me manche tutto e te, te vulesse abbraccia comme primme,ma Dio ha voluto così… Mancavano gli angeli e s”hanna pigliato a te…Tu me rat a vita e me mparat o rispett e fa bene a tutto quant… Io crescerò tuo figlio(mio fratello) e gli darò tutto,non gli farò mancare mai niente come hai sempre fatto tu con noi… Però te prego mammà,damme a forza… Ti amo!!R.I.P regina mia guardaci da lassù!!!!…!”.