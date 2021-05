0 Facebook Anna Tatangelo, la rivelazione sul suo passato: “Ero molto arrabbiata” Spettacolo 31 Maggio 2021 07:48 Di redazione 2'

Anna Tatangelo, ospite a Domenica In per presentare il suo nuovo singolo Serenata, si è raccontata in un’intervista a cuore aperto con Mara Venier.

La cantane di Sora ha parlato molto del suo passato, della sua storia con Gigi D’Alessio e dei suoi progetti per il futuro. Anna ha speso parole di profondo affetto per il cantante napoletano, con il quale ha trascorso 15 anni della sua vita e che l’ha resa mamma del piccolo Andrea: “Ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti. Andrea è la mia grande stabilità, mi fa riscoprire una forza in cui in alcuni momenti dico ‘non ce la posso fare”.

Il suo passato

Durante l’intervista non sono mancate le riflessioni sugli inizi della fortunata carriera della Tatangelo. Mara Venier ha mostrato un filmato del lontano 2006 e Anna ha rivelato di sentirsi molto cambiata: “Lì ero inca***ta col mondo, non andava bene nulla. È cambiato tutto, sono diventata donna e mamma e ho fatto tante esperienze musicali” racconta.

La cantante ha confessato di aver avuto grandi difficoltà, all’inizio non reagiva ma poi ha fatto sentire la sua voce: “Oggi ci sono i social, gli haters. All’epoca i miei haters furono alcuni giornalisti più interessati alla mia vita privata che alla musica ed al mio essere donna”.

A 18 anni era una ragazzina alle prime armi e voleva dimostrare molti più anni, essere all’altezza di tutto, magari cercando di non dare soddisfazione se ci stava male per qualche attacco ricevuto. Oggi invece si sente una donna completa e soddisfatta del suo percorso artistico.