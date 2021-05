0 Facebook Lacrime al Mugello, non ce l’ha fatta Jason Dupasquier ed è morto dopo l’incidente di Moto3 Cronaca 30 Maggio 2021 13:49 Di redazione 2'

E’ morto il pilota 19enne della Ktm Jason Dupasquier, che ieri era stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze in seguito a un incidente alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello durante le qualifiche della classe Moto3 del Gp d’Italia.

“Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Jason Dupasquier – scrive su twitter la MotoGp – A nome di tutta la famiglia MotoGP, inviamo il nostro affetto alla sua squadra, alla sua famiglia e ai suoi cari. Ci mancherai moltissimo, Jason. Guida in pace”.

I piloti e le squadre della MotoGP osserveranno un minuto di silenzio in griglia prima del via del Gran Premio d’Italia della classe regina in memoria di Jason Dupasquier. Il rider svizzero, vittima di un terribile incidente sul circuito del Mugello nelle qualifiche della Moto3 di ieri, e’ morto questa mattina a 19 anni all’ospedale Careggi di Firenze per le conseguenze della caduta. In prima fila, durante il momento di raccoglimento, ci sara’ anche il Team Pruestel, squadra di Dupasquier che ha deciso di non prendere parte alla gara di Moto3 prima che venisse comunicato il decesso del pilota elvetico.