0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 385 nuovi contagi News 30 Maggio 2021 15:58 Di redazione 1'

Oggi in Campania il virus fa registrare 385 positivi su 9.819 tamponi molecolari esaminati, 54 in più di ieri con 1.309 tamponi processati in meno. Ciò significa che è positivo il 3,92% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 2,97%.

Bollettino Coronavirus in Campania, 385 nuovi contagi

Di tutti questi nuovi contagiati, 283 sono asintomatici e 102 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Si registra un unico decesso. 874 sono invece i guariti.