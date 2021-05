0 Facebook Mamma e figlia di 14 anni impiccate in casa. La lettera d’addio: “Mi dispiace, la porto con me” Cronaca 30 Maggio 2021 12:28 Di redazione 2'

Macabra scoperta questa mattina nel messinese. Mariolina Nigrelli, donna di 40 anni e la figlia Alessandra, di 14, sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra.

Nell’appartamento è stata ritrovata una lettera: “Mi spiace, chiedo perdono”, si legge in uno dei passaggi dalla missiva di addio scritta da Mariolina.

Nella lettera, molto lunga, trovata dagli inquirenti sul tavolo della cucina, la donna spiega il motivo del folle gesto, che chiude scrivendo: “Porto via con me Alessandra“. La Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo indaga sulla tragedia di Santo Stefano. L’autopsia sarà eseguita non prima di martedì. A scoprire i corpi delle due donne il marito di Mariolina Nigrelli, Maurizio Mollica, un fabbro ceramista molto noto a Santo Stefano. I due, come hanno raccontato alcuni familiari, avevano litigato il giorno prima e anche quella stessa mattina. Poi la donna si è allontanata con la figlia fino a raggiungere la casa di campagna del luogo. Qui prima avrebbe impiccato la figlia e poi se stessa.