Una banale lite tra zio e nipote per un parcheggio è finita nel sangue. E’ accaduto a Centola, frazione San Severino, NEL Salernitano.

Lite a Centola, zio picchia il nipote con una spranga e lo manda in ospedale

Due uomini hanno discusso animatamente per chi dovesse occupare il posto d’auto e il più anziano, di 70 anni, in preda alla furia, ha picchiato con una spranga il più giovane, mandandolo in rianimazione. A rendere la notizia ancora più sconvolgente è il fatto che i due protagonisti della lite sono parenti. Si tratta di uno zio e suo nipote.

La vittima dell’aggressione è stato colpito allo stomaco ed è stato quindi ricoverato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla milza. Successivamente, è stato condotto nel reparto di Rianimazione dov’è tenuto sotto controllo dai medici.

Intanto, su quanto accaduto in corso le indagini dei carabinieri che dovranno chiarire cosa sia realmente accaduto trai due per provocare una tale violenza.