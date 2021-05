0 Facebook Belen Rodriguez, la rivelazione a luci rosse: “Il posto più strano dove l’ho fatto” Spettacolo 30 Maggio 2021 12:14 Di redazione 2'

Chiacchieratissima e bellissima Belen Rodriguez sta vivendo un momento d’oro dopo la burrasca degli scorsi anni. Finalmente è di nuovo felice accanto ad Antonino Spinalbese, che tra qualche mese la renderà di nuovo mamma della piccola Luna Marie.

Con il suo nuovo fidanzato sembra andare a gonfie vele. I due, anche se si conoscono da poco tempo, mostrano di avere una forte complicità. Del resto Belen nelle interviste ha rilasciato negli anni ha sempre ammesso che la complicità con il partner è tutto, sia fuori che sotto le lenzuola.

Infatti tra i dettagli intimi sulla sua vita privata che ha rivelato in passato, ha ammesso: “Quanto è importante il sesso? Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma la chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene. Credo di saper fare sesso? Nessuno si è mai lamentato”.

Poi ha confidato il posto più strano dove ha fatto l’amore: “Una casa sull’albero”, senza rivelare con chi abbia sperimentato questo alcova d’amore.

Belen non ha avuto un rapporto facile con gli uomini, nonostante la sua straordinaria bellezza. Tanti fidanzati famosi, da Borriello a Fabrizio Corona, fino ad arrivare al suo ex marito Stefano De Martino, con il quale ha avuto il piccolo Santiago. Oggi la Rodriguez è innamorata del suo Antonio e spera che con lui possa essere “per sempre”.