Momenti di confusione questa mattina a Napoli. In noto lido cittadino “Bagno Sirena”, ha chiuso i cancelli per rispettare le norme di sicurezza anti Covid, lasciando fuori molti bagnanti delusi.

Nonostante il lido da tempo ha annunciato l’obbligo di prenotazione per l’accesso in spiaggia, in conformità alle nuove regole, questa mattina si sono presentate tantissimi napoletani, vogliosi di godersi una giornata di mare, che purtroppo non sono riusciti ad entrare.

Il gestore del lido si è visto costretto a sbarrare i cancelli e lasciare fuori tantissime persone. Grande delusione da parte dei presenti che hanno iniziato a lamentare l’impossibilità, in questo periodo di pandemia, di godere del mare e del sole, dopo un anno di chiusura in casa.

